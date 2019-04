. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Giornale di Sicilia, l'hedge fund avrebbe pronta un'offerta per rilevare il club rosanero. L'obiettivo sarebbe quello di chiudere il tutto prima delle scadenze Covisoc e quindi prima di sapere se il Palermo giocherà in A o in B.. Le parti sarebbero già al lavoro per abbozzare un preliminare d’intesa per l’ingresso di York nel Palermo. Servirà subito un’immissione di capitali di circa 2 milioni di euro e una seconda tranche da qui al 30 giugno per portare il totale ad almeno 4 milioni, soldi necessari per la gestione della società fino alla data ultima prevista per l’iscrizione al prossimo campionato (sia esso di A o di B)".. Nei prossimi giorni dovrebbe quindi arrivare l'offerta ufficiale, con le parti che proseguono con cauto ottimismo. Intanto nella giornata di ieri il banchiere palermitano Vincenzo Macaione avrebbe presentato una cordata di imprenditori italiani disposta a valutare un investimento nel club.