PALERMO - Assume delle sembianze e dei lineamenti ben definiti la società italiana che sarebbe interessata ad acquisire il Palermo calcio. Si tratta della Arkus Network, azienda che opera nel campo del turismo e che è attualmente presieduta da Walter Tuttolomondo. Secondo quanto riporta 'la Repubblica' la trattativa tra il Palermo e i vertici di Arkus Network starebbe procedendo grazie alla mediazione di Vincenzo Macaione, noto e stimato banchiere palermitano che sta facendo da advisor per entrambe le parti in trattativa. Quello di Tuttolomondo non è un nome del tutto nuovo in ambito di eventuali acquisizioni (poi non andate a buon fine) di società di calcio. L'imprenditore, infatti, era a un passo dal mettere le mani sul Genoa all'inizio del 2019, prima che Enrico Preziosi effettuasse un dietrofront che a quel punto era risultato inaspettato.