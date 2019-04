di un paio di stagioni fa con la promozione acciuffata partendo dai play off di serie B? Sia Alberto Brignoli che George Puscas, che domenica incroceranno con la maglia del Palermo il loro recente passato, sono entrati a pieno nella storia del club sannita grazie ai loro gol. L'estremo difensore, salito alla ribalta grazie alla rete di testa contro il Milan, e l'attaccante, decisivo nella fase degli spareggi quando i sanniti lottavano per la promozione in serie A, saranno infatti i veri protagonisti del prossimo match che per i rosanero rappresenta un altro crocevia fondamentale della stagione dopo il successo contro l'Hellas Verona. Tre punti conquistati anche contri i sanniti per il club di viale del Fante rappresenterebbe infatti una grossa fetta di promozione dato che davanti il Lecce dovrà ancora rispettare un turno di riposo e dovrà affrontare lo scontro diretto con il Brescia.dei due calciatori che a loro modo hanno lasciato un segno tangibile nella storia della squadra giallorossa. Puscas risultò decisivo durante gli spareggi di un paio di stagioni fa con ben tre reti realizzate in tutte le fasi dei play off contro Spezia, Perugia e sopratutto Carpi, con la rete allo scadere che mandò i sanniti nell'olimpio del calcio italiano, mentre di Brignoli si ricorderanno per diversi anni come il portiere che segnò di testa nella sfida contro il Milan per il primo storico punto in serie A delle Streghe. Sedici anni dopo quello realizzato da Taibi, e ancor prima da Rampulla, Brignoli dunque prese l'eredità del portiere goleador nella massima serie sfiorando la vittoria del miglior gol dell'anno, premio assegnato poi all'interista Icardi.che Brignoli ha voluto smentire sin da subito considerandolo più frutto del caso che di una vera e propria attitudine, con la ferma intenzione di voler mettere in evidenza più le sue doti fra i pali piuttosto delle scorribande nell'area avversaria. Prova data più di una volta quest'anno con la maglia rosanero, con cui Brignoli si è dimostrato uno dei migliori portieri della categoria, e che anche contro la sua vecchia squadra terrà a fare. Medesimo discorso anche per Puscas (che in quella sfida in A al Milan segnò il gol dell'1-2, ndr) che però dovrebbe partire dalla panchina con Stellone che dovrebbe preferirgli ancora una volta Moreo per far coppia con Nestorovski. In ogni caso i due rosanero proveranno una grande emozione quando metteranno nuovamente piede sul campo del 'Vigorito'.