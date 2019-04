il gol segnato all'Hellas Verona che vanno al di là della semplice conquista dei tre punti per il Palermo, e l'aver ritrovato fiducia verso una corsa promozione che vede i rosanero adesso in una buona posizione subito dietro Brescia e Lecce. A gioire particolarmente per il successo contro gli scaligeri è ovviamente l'autore del gol decisivo, quell'Iljia Nestorovski che con la rete messa a segno in apertura di secondo tempo si è portato a undici gol stagionali e sopratutto a quota 36 totali da quando indossa la maglia rosanero. L'attaccante macedone ha infatti superato Aurelio Pavesi De Marco e agganciato Abel Hernandez nella speciale classifica dei bomber di tutti i tempi del Palermo mettendo nel mirino addirittura la top ten che adesso si trova ad un solo gol e che vede nientemeno uno come Edinson Cavani alla portata del numero 30 di Stellone.Rispetto alle sue prime due stagioni in rosanero infatti il bomber fino ad ora non ha subito flessioni durante la primavera mentre negli anni precedenti, dopo un inizio folgorante condito anche da tante reti in autunno ed inverno, il suo contributo in questo specifico periodo della stagione andava scemando. Considerando l'infortunio al polpaccio, che lo ha tenuto lontano dal campo dall'inizio di dicembre fino a metà febbraio, il bomber di Stellone è tornato ovviamente con tante motivazioni da spendere sul rettangolo di gioco proprio nel periodo in cui i siciliani hanno avuto maggiormente bisogno del suo sostegno offensivo.ha rallentato, nonostante le buone prestazioni dei suoi sostituti Puscas e Moreo, ma da quando è tornato disponibile (dalla sfida decisiva al 'Barbera' contro il Brescia) ha immediatamente messo il suo timbro tornando a segnare con una regolarità impressionante. Nelle ultime quattro gare sono arrivate infatti quattro reti, non considerando la gara di Pescara in cui il macedone era squalificato, e stando alle sue dichiarazioni non ha intenzione di fermarsi da qui al termine della stagione in primis per regalare al suo Palermo quella promozione sfuggita l'anno scorso, anche per una sua assenza dal gol nella parte finale del campionato, che per migliorare il suo record personale di gol con la maglia rosanero ed entrare sempre più nella storia di questo club.