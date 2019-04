Il presidente del Palermo e l'attuale proprietaria delle quote sociali del club hanno incontrato il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il summit si sarebbe svolto ieri nella Capitale. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il viaggio sarebbe servito per spiegare che la società di viale del Fante terminerà la stagione in maniera corretta e per annunciare l'accelerazione che hanno subito le trattative per la cessione.

In pole position sembra esserci il fondo americano York Capital, che negli ultimi giorni avrebbe intensificato i contatti con i vertici del Palermo. A breve, secondo quanto riferito dal quotidiano, dall'America potrebbe

giungere una manifestazione d’interesse ufficiale.