fondamentale contro l'Hellas Verona in chiave promozione Roberto Stellone può essere contento anche per un'altra notizia, proveniente dall'infermeria rosanero. Ieri infatti sia Alessandro Salvi che Cesar Falletti si sono regolarmente allenati in gruppo e quindi, a parte la squalifica ricevuta da Bellusci per la doppia ammonizione nella gara di lunedì sera, i rosa non avranno altre defezioni in vista dell'altrettanta sfida decisiva per le sorti del campionato contro il Benevento. Nel terzo ed ultimo scontro diretto d'alta classifica il tecnico romano dunque potrebbe essere orientato a cambiare modulo, in considerazioni dei recenti rientri in gruppo, oppure semplicemente confermare il 4-3-1-2, che ha fatto bene per gran parte del match col Pescara e benissimo col Verona.Il sudamericano, fino al suo infortunio nella gara interna contro il Carpi, era impiegato come esterno offensivo insieme a Trajkovski per dare supporto alle due punte (che a Benevento potrebbero essere ancora Nestorovski e Moreo, ndr) con un ottimo profitto visto. Idea accantonata poi nelle gare successiva poichè nella rosa non esistono elementi rapidi e tecnici come l'ex Bologna in grado anche di ripiegare velocemente dando una mano al centrocampo. Con il suo ritorno Stellone dunque potrà fare la voce grossa in attacco, considerando sempre che alla fine del campionato mancano ancora sei giornate e le forze di ogni singolo giocatore andranno centellinate per arrivare al meglio all'obiettivo finale.altri tre punti per sperare ancora nella promozione diretta, e rosicchiare ulteriore terreno alle concorrenti Brescia e Lecce che stanno poco sopra, l'idea di azzardare Falletti dal 1' alletta l'allenatore rosanero che al massimo a gara in corso potrebbe concedere riposo al suo fantasista in vista delle successive due gare ravvicinate contro Padova e Livorno invischiate in piena zona retrocessione e dunque per nulla facili da affrontare senza un'adeguata potenza di fuoco a livello offensivo. Al Palermo d'altronde, come visto anche contro l'Hellas Verona, è mancata la cattiveria giusta ma anche quel guizzo decisivo per realizzare più della rete di Nestorovski, quel guizzo che uno come Falletti è in grado di portare a questa squadra.