. Negli ultimi mesi si è parlato di tanti possibili acquirenti del club rosanero: Follieri agli inglesi, per poi passare a Preziosi, Ferrero e York Capital. Proprio York Capital Management al momento sembra esser in pole position per riuscire a rilevare la società di viale del Fante.. A portare avanti la trattativa col fondo americano sarebbe stata l'attuale proprietaria delle quote Daniela De Angeli. L'hedge fund dovrebbe quindi andarsi a far carico debiti della società, con un eventuale bonus in caso di Serie A.