York Capital Management che, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, sarebbe pronto a presentare un'offerta per riuscire a rilevare il club di viale del Fante.

Il fondo statunitense, rispetto agli altri potenziali gruppi interessati, sarebbe in pole position, visto che da diversi mesi porta avanti la negoziazione. York Capital, dall'altra parte, però ha mostrato anche interesse per la Sampdoria: " . York Capital, dall'altra parte, però ha mostrato anche interesse per la Sampdoria: "

Una trattativa a doppio filo con quella che si porta avanti in viale del Fante, perché una delle ipotesi avanzate per il futuro del Palermo porta proprio a Massimo Ferrero, attuale numero uno del club genovese. Ipotesi ancora poco concreta, c’è da dire, perché al momento la Sampdoria resta tra le sue mani e il duo Foschi-De Angeli è al lavoro per chiudere con York“.

“La situazione debitoria in viale del Fante lascia presupporre che l’investimento per rimettere in sesto la società non debba essere di poco conto e in ogni caso un’ipotesi Ferrero potrà prendere piede solamente dopo la sua uscita di scena dalla Sampdoria. La pista York, invece, dovrebbe diventare più concreta nel giro di qualche giorno, al massimo una settimana“.

. Il tempo inizia a stringere e i possibili compratori proseguono il lavoro iniziato diversi mesi fa. Su tutti il fondoLa società rosanero, per evitare sorprese dell'ultimo minuto ha anche mantenuto vive altre piste, con quella che porta a Ferrero che resta una delle più valide alternative: