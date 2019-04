A disp: 22 Pomini, 3 Rispoli, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 13 Ingegneri, 14 Salvi, 20 Falletti, 21 Fiordilino, 27 Mazzotta, 29 Puscas, 31 Pirrello.

All: Roberto Stellone.

HELLAS VERONA: 1 Silvestri, 30 Bianchetti (cap.), 33 Empereur, 27 Dawidowicz, 15 Balkovec, 5 Faraoni, 8 Gustafson, 20 Zaccagni, 16 Lee, 10 Di Carmine, 23 Di Gaudio.

A disp: 12 Ferrari, 26 Berardi, 2 Munari, 4 Henderson, 6 Marrone, 7 Matos, 11 Pazzini, 14 Colombatto, 21 Laribi, 25 Danzi, 28 Tupta, 29 Almici.

Allenatore: Fabio Grosso.

ARBITRO: Antonio Giua (Olbia).

28' Trajkovski calcia potente ma centrale, Silvestri non blocca ma sulla respinta Moreo non si trova nella posizione giusta per il tap-in.25' Moreo serve nel cuore dell'area Trajkovski il cui controllo però è difettoso e finisce per favorire la difesa scaligera.22' Nestorovski servito direttamente da rimessa laterale da Jajalo calcia al volo di sinistro con la sfera che finisce al lato del palo alla destra di Silvestri.16' Nestorovski servito da Haas non mette dentro nè un tiro nè un cross prendendo in contro tempo Moreo.14' Nestorovski prova a girare di prima intenzione ma Silvestri blocca la conclusione del macedone.11' Ci prova Jajalo dalla distanza, tiro di poco fuori alla destra di Silvestri.8' L'Hellas parte meglio e conquista due corner consecutivi.1' Di Carmine lamenta un contatto in area ma l'arbitro Giua lascia correre.Batte il Verona,Un minuto di silenzio dedicato alle vittime dell'Aquila a dieci anni di distanza dalla tragedia che ha colpito la città.1 Brignoli, 24 Szyminski, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 30 Nestorovski (cap.), 9 Moreo.