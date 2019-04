Per il Palermo di Roberto Stellone quella di questa sera contro l'Hellas Verona (diretta LiveSiciliasport dalle 20.10) è una partita da vincere a tutti i costi per rilanciare la corsa promozione ed evitare di essere risucchiato ulteriormente nel gruppo play off. Le sconfitte contemporanee di Lecce e Pescara, rispettivamente contro Cremonese e Ascoli, potrebbero dare la carica giusta ai rosanero che con un successo vedono la possibilità di poter accorciare nuovamente sui salentini, attualmente al secondo posto, portandosi a -1 e sul Brescia capolista che invece si trova attualmente a +7. C'è poi da mettere tre punti di distanza dal Benevento che con il successo sul Perugia ha agganciato i siciliani in vista del match della prossima settimana proprio con gli uomini di Stellone. Da battere c'è però il Verona di Grosso che dalla sua prospettiva con una vittoria si gioca ancora le sue chance di promozione diretta.Stellone non ha preannunciato gli undici che scenderanno in campo ma ha parlato soltanto di almeno cinque cambi rispetto al match con il Pescara. In porta dunque torna Brignoli al posto di Pomini e davanti al portiere faranno il loro rientro dalla squalifica anche i due centrali Bellusci e Rajkovic. I terzini saranno Rispoli ed Aleesami che rileva Mazzotta rispetto all'ultimo match mentre in mediana Jajalo avrà ai suoi lati Murawski e Haas con Fiordilino in panchina. Sulla linea della trequarti fiducia a Trajkovski vista l'assenza prolungata di Falletti a supporto delle due punte che saranno Nestorovski e uno fra Moreo e Puscas con il milanese favorito nel ballottaggio alle luce di qualche problemino di salute avuti dal rumeno nel weekend.Grosso non si nasconde e contro la sua ex squadra è pronto a schierare un 4-3-3 che dovrà rinunciare alla presenza di Di Carmine ma che potrà contare su quella del bomber Pazzini. In difesa davanti al portiere Silvestri giocheranno l'altro ex Dawidowicz ed Empereur come centrali e Bianchetti e Balkovec come terzini. A centrocampo Faraoni, Gustafson e Zaccagni mentre in avanti Lee e Di Gaudio faranno da supporto al già citato Pazzini.Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Murawski, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Nestorovski. All. StelloneSilvestri; Bianchetti, Dawidowicz, Empereur, Balkovec; Faraoni, Gustafson, Zaccagni; Lee, Pazzini, Di Gaudio. All: Grosso.Antonio Giua di Olbia