PALERMO - Il Palermo affronta il Verona con la consapevolezza di non poter più sbagliare un colpo, dopo la sconfitta di mercoledì a Pescara. Così in conferenza stampa il tecnico rosanero Roberto Stellone: "Oggi non possiamo permetterci di capire quelli che possono essere stati i motivi. Il periodo è figlio di tanti aspetti. Dall’infortunio, alle squalifiche al campo non in perfette condizioni. Ma oggi non possiamo cercare giustificazioni. Dobbiamo restare tutto e pensare che abbiamo sette partite a disposizione per andare in A direttamente. Ci dobbiamo credere tutti sia noi che i tifosi. Domani giochiamo con una squadra che verrà qui per cercare di batterci, ma noi con le buone o con le cattive dobbiamo vincere. Sarebbe anche una importante spinta per le prossime partite. Puscas? Il ragazzo ci aveva comunicato tutto. È stato male, ha avuto un mal di pancia nella notte. È arrivato dopo, non c’è nessun caso. Ho già fatto le scelte ma non dirò la formazione. In casa abbiamo perso qualche punto per strada, ma domani serve una vittoria".