di incontri fra Palermo ed Hellas Verona al 'Barbera' che sorride ai rosanero e che Roberto Stellone spera si confermi anche domani sera nel posticipo che vedrà in campo i suoi ragazzi contro quelli di un grande ex come Fabio Grosso con in palio tre punti pesantissimi in chiave promozione diretta. Quello di domani sarà il venticinquesimo match in cui le due squadre si sfideranno nell'impianto del capoluogo siciliano con un bilancio che pende nettamente a favore dei rosa (su 29 gare 21 successi del Palermo, 7 pareggi e appena un successo dell'Hellas, ndr) e che Nestorovski e compagni non vogliono certo aggiornare a favore degli scaligeri proprio domani che ci si gioca una fetta importante della serie A.al Palermo è andata meglio negli anni con ben 46 reti messe in fondo alla porta dell'Hellas rispetto alle 8 dei veronesi. Un vero e proprio tabù dunque per il Verona la trasferta di Palermo che affonda le sue radici addirittura negli anni '30 (la prima sfida terminò con un netto 3-0 per i siciliani l'11 gennaio del 1931) per poi scorrere attraverso gli anni con tanti match giocati sempre nelle serie inferiori a cavallo fra i '60 e gli anni '70, con l'unico successo scaligero nella stagione 1974-1975 col punteggio di 1-2, fino agli ultimi incroci sempre in serie B nella stagione 2003/2004, quella dello storico ritorno in A dopo 31 anni dei rosa con quel Luca Toni che avrebbe chiuso la carriera proprio con la maglia gialloblu grande protagonista.ricordano sicuramente con maggior affetto, e che coincide anche con l'ultimo incrocio fra le due formazioni in serie A, è quello del 15 maggio 2015 all'ultima giornata di campionato con i rosanero costretti a vincere per mantenere la massima categoria contro i gialloblu ormai condannati alla retrocessione. Ne viene fuori un match esaltante con i padroni di casa in vantaggio subito con Vazquez e poi rimontati da un gol di Viviani nella ripresa a cui fanno seguito quelli dei rosanero Maresca e Gilardino. Nel finale la rete dell'ex Pisano porta il punteggio sul 3-2 che consente all'allora squadra allenata da Ballardini di concludere una cavalcata verso la salvezza per molti impossibile da realizzare. Ai ragazzi di Stellone non resta dunque che augurarsi che la tradizione venga rispettata anche domani.