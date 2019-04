Da cinque o sei anni non riesco più a togliermi di dosso quell'intercettazione maledetta, il contesto era quello che era e ammetto di aver sbagliato". Parla così Fabrizio Miccoli, ex capitano e attaccante del Palermo, che ieri è stato ascoltato dai giudici della corte di appelli in merito al processo che lo vede imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso: "Sono sei anni che chiedo scusa e non so cosa altro fare, ho solo chiesto al giudice di trovare un modo, se esiste, di togliermi questo peso di dosso - ha spiegato Miccoli ai microfoni di Gds.it -. Non penso assolutamente quello che dissi quella mattina all'interno di quell'auto". . Parla così Fabrizio Miccoli, ex capitano e attaccante del Palermo, che ieri è stato ascoltato dai giudici della corte di appelli in merito al processo che lo vede imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso: "Sono sei anni che chiedo scusa e non so cosa altro fare, ho solo chiesto al giudice di trovare un modo, se esiste, di togliermi questo peso di dosso - ha spiegato Miccoli ai microfoni di Gds.it -. Non penso assolutamente quello che dissi quella mattina all'interno di quell'auto".

: "Partita d'addio? Mi piacerebbe, è inutile stare a dire quello che ha significato Palermo per me, mi sarebbe piaciuto andare via in un modo differente soprattutto dopo quello che ho dato alla città e alla squadra. Avrei voluto lasciare a tutti i tifosi un bel ricordo di me, spero che il tempo aiuti e che la gente possa ricredersi sulla mia persona. Lecce? Non nascondo che mi piacerebbe che Palermo e Lecce salgano in A insieme, i giallorossi giocano bene e stanno facendo vedere un bel calcio. Palermo? Spero possa tornare su nel più breve tempo possibile, le situazioni che lo hanno coinvolto non lo hanno agevolato".