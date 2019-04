per doppia ammonizione nel match col Cosenza ha rovinato la sua prestazione in terra calabrese, condita dal decimo gol stagionale che aveva portato in vantaggio i suoi, ma sopratutto ha privato il Palermo della sua importante presenza in attacco nella gara persa nel turno infrasettimanale contro il Pescara. Per Iljia Nestorovski non è stata dunque una settimana facile da digerire quella che sta per concludersi, e che vedrà lunedì i rosanero chiudere nuovamente il turno stavolta contro l'Hellas Verona dell'ex Fabio Grosso. Prima le scuse tramite i social da parte del capitano rosanero per la sciocchezza che ha portato alla sua espulsione col Cosenza e poi il dover vedere da lontano i suoi compagni cadere in virtù di una rimonta dopo aver dominato per lunghi tratti la sfida con il Pescara.hanno lamentato infatti ai due attaccanti titolari la dovuta freddezza sottoporta, che di solito contraddistingue la punta macedone, con la clamorosa occasione fallita da Moreo sul punteggio di 2-2 a fare da esempio. All'attaccante milanese non può essere rimproverato più di tanto poichè la sua prestazione contro il Pescara, specialmente quella del primo tempo, è stata decisamente migliore rispetto a quella del compagno di reparto Puscas. Col Verona proprio Moreo dovrebbe lasciare il posto a Nestorovski riaccomodandosi in panchina mentre il numero 30 tornerà a fare coppia con il rumeno nel tentativo di far dimenticare ai tifosi l'ultima settimana trascorsa e rilanciare la corsa alla promozione diretta, con Brescia e Lecce che stanno cercando lo scatto finale per beffare i rosa., ad appena due lunghezze nella classifica di tutti i tempi da un certo Edinson Cavani a quota 37 gol, ai rosanero per superare un Hellas Verona per nulla domo e ancora convinto di poter centrare anch'esso la serie A senza passare dai play off e allo stesso attaccante per farsi perdonare e riallacciare col pubblico del 'Barbera' un legame forte, fondamentale in questo ultimo mese che vedrà i siciliani impegnati fra le mura amiche in altre quattro occasioni.