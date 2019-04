PALERMO - Torna a farsi calda una delle piste finora più battute per la cessione del Palermo calcio. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare della possibilità di vedere gli americani di York Capital a capo del club di viale del Fante, nonostante si parli anche della trattativa in corso tra gli esponenti del fondo a stelle e strisce e Massimo Ferrero, patron della Sampdoria. Tuttavia, come si legge stamani sul Giornale di Sicilia, sarebbero ripartiti i contatti tra i legali delle parti in causa, con quelli del Palermo che nel giro di pochi giorni potrebbero addirittura ricevere una prima offerta ufficiale dagli esponenti di York Capital. I prossimi giorni potrebbero essere infatti quelli in cui si concretizzerà la prima vera manifestazione di interesse da parte del fondo statunitense, dopo lunghe settimane di abboccamenti e di contatti verbali, senza però arrivare al nocciolo della questione.Si legge infatti che le tempistiche per la conclusione dell'affare, che potrebbe portare York Capital a mettere le mani sul Palermo calcio, sono ancora tutte da definire, con la trattativa che per il momento procede senza intoppi. Entro la fine della prossima settimana potrebbe arrivare, come detto, la prima proposta ufficiale con tanto di offerta scritta nero su bianco. Nei giorni scorsi, l'amministratore delegato rosanero Daniela De Angeli ha fatto capire di essere pronta a cedere le quote del Palermo in cambio di quei 10 euro spesi per sottrarle agli inglesi di Sport Capital Group, pertanto l'intervento da parte di York Capital sarebbe volto ad azzerare i debiti attualmente in corso, fermo restando che la società rosanero vanta dei crediti da riscattare entro il mese di giugno del prossimo anno. Una volta effettuata la prima proposta ufficiale, Palermo e York Capital cercheranno un accordo per il passaggio di proprietà.Ma se nelle prime ore del mattino odierno è tornata a farsi calda e prepotente questa possibilità di passaggio di proprietà, ci pensa il Palermo stesso ad abbassare i toni e a raffreddare la pista. Dagli uffici di viale del Fante, infatti, emergono toni bassi e poca voglia di discutere dell'argomento relativo alla trattativa - comunque in corso - con gli esponenti di York Capital. Che sia un modo per smentire le voci circolate in mattinata, oppure l'intenzione è semplicemente quella di non fare trapelare nulla per proseguire la trattativa senza intoppi fino al tanto atteso lieto fine?