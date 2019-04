dalla sconfitta ancora fresca e deludente del Palermo in quel dell'Adriatico di Pescara ed è quello relativo alle conclusioni. I rosanero hanno infatti calciato verso la porta abruzzese per ben undici volte trovando però solo due gol con Moreo e Pirrello mentre gli avversari di turno, che nel primo tempo hanno praticamente segnato alla prima occasione utile, hanno realizzato tre reti su sette conclusioni verso la porta di Pomini. Una statistica che fa il paio con possesso palla, corner e cross tutti a favore degli uomini di Stellone che però in un match per lunghi tratti dominato sul piano del gioco sono riusciti a perdere nelle battute finali per una fragilissima tenuta dal punto di vista mentale. Il Palermo visto nel primo tempo infatti, capace di reagire con veemenza al gol di Del Grosso tanto da riuscire a ribaltare il risultato, ha lasciato spazio nella ripresa ad uno altrettanto dominante nelle prime battute ma altamente impreciso sottoporta., e dopo ogni occasione persa, è apparso evidente il timore da parte dei siciliani di non riuscire quasi a mantenere la calma da una posizione di vantaggio con il gol di Memushaj, che ha fatto infuriare tantissimo Stellone per il troppo spazio concesso al centrocampista del Pescara, capace di dare una mazzata psicologica alle certezze dei rosanero. La clamorosa occasione fallita poi da Moreo quando il punteggio viaggiava ancora sull'equilibrio del 2-2 non ha certo fatto bene alla squadra che a quel punto pensava di poterla chiudere in suo favore mentre l'attaccante ciabattava malamente sul fondo. Il Pescara dal canto suo raggiunto il pari e scampato l'ultimo pericolo si riversava nella metà campo rosa con l'intento di trovare l'episodio arrivato puntualmente grazie alla zuccata di Scognamiglio.giocatori e tecnico faranno poi giustamente autocritica su di un match che andava vinto e che invece incredibilmente li vede tornare a mani vuote in Sicilia. Sul pullman del ritorno si parla anche di un Rino Foschi parecchio amareggiato che ha strigliato la squadra per la prestazione offerta e fermamente intenzionato a scuotere l'ambiente in vista della sfida con l'Hellas Verona di lunedì prossimo che adesso ha tanto l'aspetto di ultima spiaggia per le residue speranze di promozione diretta del Palermo. Il Lecce, che ricordiamo deve ancora riposare, ha raggiunto ieri il Brescia in vetta alla classifica grazie al successo sul Cosenza e adesso guarda i rosanero da un rassicurante +4 che, al contrario, dalla prospettiva del Palermo significa solo una cosa: tornare a vincere al più presto o dire addio ai sogni di serie A senza dover passare dai play off.