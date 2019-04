a Pescara fanno gola al Palermo di Roberto Stellone che però sa che non sarà per nulla semplice portarsi a casa il bottino pieno senza lottare. La formazione rosanero infatti, parecchio rimaneggiata per via di infortuni e squalifiche, si troverà davanti gli abruzzesi reduci da una bruciante sconfitta contro il Lecce ed un sorpasso in classifica da parte del Benevento, che ieri vincendo contro il Carpi ha scavalcato proprio i biancazzurri e riavvicinato il Palermo. I tre punti d'altronde servono ai siciliani per mantenere invariate le distanze dal Brescia capolista, ieri fermato sul pari per 2-2 dall'Hellas Verona, e dunque per riportarsi a -1 dall'attuale capolista che però adesso rischia di essere agganciata dal Lecce che con un successo sempre stasera contro il Cosenza può ritrovarsi in vetta con le rondinelle con una gara in più rispetto alle dirette concorrenti (i salentini dovranno riposare alla 37^ giornata, ndr).Stellone opterà dunque per il 4-3-1-2 viste le assenze in difesa di Bellusci e Rajkovic, a centrocampo di Murawski ed in attacco di Falletti e Nestorovski. Davanti al portiere Pomini giocheranno dunque Szyminski e Pirrello con Rispoli e Mazzotta terzini mentre in mediana Jajalo con Haas e Fiordilino mezzali, sulla linea della trequarti infine Trajkovski agirà alle spalle delle due punte Moreo e Puscas. Possibile inserimento a gara in corso di Lo Faso con i rosa che potrebbero cambiare assetto tattico passando al 4-4-2.Pillon se la gioca col 4-3-3 con l'ex Monachello in avanti con Mancuso e Sottil. In difesa davanti a Fiorillo giocheranno i centrali Gravillon e Scognamiglio con Balzano e Ciofani terzini. A centrocampo l'altro ex della gara Brugman con Memushaj e Crecco ai suoi lati.Fiorillo; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Ciofani; Memushaj, Brugman, Crecco; Monachello, Mancuso, Sottil. All. PillonPomini; Rispoli, Pirrello, Szyminski, Mazzotta; Fiordilino, Jajalo, Haas; Trajkovski; Moreo, Puscas. All. Stellone