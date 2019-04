A disp: 12 Kastrati, 21 Farelli, 11 Capone, 15 Elizalde, 17 Pinto, 20 Bruno, 26 Antonucci, 29 Del Sole, 31 Ciofani, 36 Sottil.

All

: Giuseppe Pillon.

PALERMO: 22 Pomini, 3 Rispoli (cap.), 31 Pirrello, 24 Szyminski, 27 Mazzotta, 21 Fiordilino, 8 Jajalo, 32 Haas, 10 Trajkovski, 9 Moreo, 29 Puscas.

A disp: 1 Brignoli, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 13 Ingegneri, 19 Aleesami, 26 Santoro, 34 Cannavò, 35 Murawski.

All: Roberto Stellone.

ARBITRO: Luigi Nasca (Bari).

24' Moreo per poco non trova la deviazione davanti a Fiorillo.23' Conclusione debole di Haas.17' Grande occasione per Puscas che calcia potente con Fiorillo che para ancora.14' Trajkovski stavolta da fuori, Fiorillo para.11' Moreo devia in porta il corner di Trajkovski con salvataggio sulla linea ancora di Fiorillo.10' Conclusione di Trajkovski a giro con Fiorillo che mette in corner.9' Cross forte di Fiordilino per Pirrello che viene anticipato.Cross di Zampano per il terzino che al volo impatta al volo e spiazza Pomini.Batte il Pescara,Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.: Del Grosso 5', Moreo 15'.: 1 Fiorillo, 14 Balzano, 5 Gravillon, 6 Scognamiglio, 3 Del Grosso, 16 Brugman (cap.), 8 Memushaj, 25 Crecco, 23 Perrotta, 9 Monachello, 7 Mancuso.