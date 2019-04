In attacco, vista la squalifica di Nestorovski, le scelte sono anche qui fatte con Moreo che farà coppia con Puscas.

Roberto Stellone in vista del match di domani contro il Pescara, nuovamente in trasferta dopo quello pareggiato con il Cosenza, fa la conta degli uomini a disposizione e pensa a quale modulo schierare per raggiungere il massimo risultato, ovvero la conquista di tre punti fondamentali per la classifica dei rosanero che lontano dal 'Barbera' non riescono più a vincere (l'ultimo successo è datato 9 febbraio contro il Perugia, ndr). I problemi maggiori per il tecnico romano sono in difesa alla luce della doppia assenza per squalifica della coppia di centrali titolare con Bellusci e Rajkovic che verranno sostituiti gioco forza da Szyminski e Pirrello, quest'ultimo da poco rientrato dopo un periodo d'assenza per infortunio.prima del match con il Cosenza, giocherà dunque l'inedita coppia difensiva con Rispoli e Mazzotta come terzini. Il palermitano, ex della gara per aver militato fino alla passata stagione al Pescara, torna in campo dopo una lunghissima assenza per dar fiato al collega Aleesami. A centrocampo, premesso che Stellone voglia riproporre ancora il 4-4-2 o piuttosto viri su una mediana a tre, gli assenti sicuri sono Murawski e Chochev dunque Jajalo e Haas sono chiamati in ogni caso a dare il proprio contributo con l'opzione Fiordilino che può agire da mezzala o da esterno offensivo nel caso in cui Trajkovski venga impiegato in quel ruolo piuttosto che da trequartista. In sospeso resta la carta Lo Faso che Stellone potrebbe giocarsi dall'inizio nella posizione di solito occupata da Falletti.