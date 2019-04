Quasi cento i purosangue arabi – tra puledre/i, stalloni e fattrici – che prenderanno parte alle gare, accompagnati dai loro handler (conduttori), presso il campo di salto ad ostacoli all’interno del Parco della Favorita. Nel corso della due giorni, inoltre, verrà disputata la “V Sicily Cup”, competizione riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia.

Domenica mattina, dopo la categoria stalloni (che sfileranno dalle 9,30), sarà la volta dei Futury-maschi e Futury-femmine (cavalli nati nel 2018).

Dalle 15 in poi, si disputeranno i Campionati finali ECAHO e verranno decretati i vincitori assoluti per le categorie puledri, puledre, fattrici e stalloni. A seguire si svolgerà la V Sicilia Cup, riservata ai cavalli nati ed allevati in Sicilia.

Un village - dedicato al mondo equestre e non solo - accoglierà i visitatori che potranno, così, ingannare il tempo tra una prova e l’altra.

L’ingresso alla manifestazione è libero.

Un evento morfologia utile a selezionare gli esemplari migliori per consentire di mantenere la purezza della razza.