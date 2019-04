. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il presidente rosanero, Rino Foschi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ho vissuto una partita particolare, strana. Non sono felicissimo e neppure scontento, c'è stata qualche ammonizione di troppo che si poteva evitare. In testa avevamo solo la vittoria ma a volte si può inciampare. Nestorovski ha fatto gol quando sembrava tutto facile, poi sono cambiati mentalità e umori ed è spuntato il nervosismo. L’arbitro? Mi sono ripromesso di non parlarne. Tanto, quando sbaglia, se protesti non cambia niente. E’ stato più severo con noi che con gli altri, anche se ci abbiamo messo del nostro. Punto a parte, siamo tornati a casa con le ossa rotte, una difesa da inventare e, ora, andiamo a Pescara senza diversi titolari".: "Vero, l aclassifica è cortissima. Non chiediamo la fortuna di altre squadre che non desiderio neppure nominare. Ma, a volte, bisogna crearsela. Potevamo svoltare, non facciamo drammi e guardiamo avanti con serenità. Sicuramente, non siamo tornati ballando e scherzando, fuori casa bisogna avere una mentalità diversa, cattiveria fino all’ultimo istante".: "Un silenzio che non è immobilismo, voglio che questa società passi a gente in grado di sviluppare un grande progetto. Sappiamo benissimo di essere orfani e che serve una nuova proprietà. Un ciclo non si apre in due giorni, l’importante è un programma solido e ricco. Il tempo delle chiacchiere è finito, il fatto di non parlare porta solo professionalità e risultati".