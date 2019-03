PALERMO - Doveva essere la gara della svolta, l'inizio della cavalcata trionfale che avrebbe avvicinato ancor di più il sogno serie A a nove giornate dalla fine del campionato, e invece il Palermo che esce dal 'Marulla' di Cosenza solo con un pareggio deve tornare a fare i conti con i fantasmi del passato che ad esempio riportano alla memoria l'anno precedente in cui i rosanero dilapidarono il vantaggio accumulato durante il girone d'andata. Non è ancora certo questo il caso per gli uomini di Stellone, dato che la vetta adesso dista pur sempre tre punti dal Brescia capolista che ieri ha vinto contro il Foggia anche grazie ad un errore arbitrale nella concessione del penalty decisivo a Donnarumma, ma la classifica nei piani alti adesso si fa davvero corta dato che nel big match di giornata fra Lecce e Pescara pugliesi e abruzzesi avranno l'occasione di accorciare o addirittura superare il Palermo.

, il quinto in trasferta dei rosanero di Stellone quest'anno che nelle ultime cinque sfide nel girone di ritorno lontano dal 'Barbera' hanno racimolato solo cinque punti rispetto agli undici delle precedenti cinque nel girone d'andata, rafforza ancor di più una totale inversione di marcia dei siciliani fuori casa senza però che i match fra le mura amiche in realtà siano divenuti il punto forte di Nestorovski e compagni (8 punti nelle ultime cinque gare a Palermo, ndr). I rosa anche ieri hanno lasciato l'iniziativa agli avversari per gran parte del primo tempo, dando la possibilità di pareggiare a Sciaudone dopo il vantaggio realizzato dal capitano macedone. Un errore più di tenuta mentale che fisica da parte di molti elementi della formazione che, al di là del modulo offensivo con ben quattro attaccanti schierati insieme, avrebbero potuto fare decisamente di più., ingenui nel beccarsi i gialli che li escluderanno dal primo match ball della stagione con il Pescara fra tre giorni e che ha scosso l'equilibrio di tutta la squadra e degli stessi difensori, e ovviamente di Nestorovski che nel finale ha vanificato con due gesti di stizza una prestazione tutto sommato positiva che portava con un suo gol comunque un punto da un campo difficile come quello di Cosenza. Adesso Stellone con gli uomini contati, considerando anche le assenze per infortunio di Falletti, Salvi e Pirrello dovrà inventarsi qualcosa in vista della seconda trasferta consecutiva stavolta a Pescara, aspettando di sapere oggi se quello con gli abruzzesi sarà un vero e proprio spareggio per la serie A.