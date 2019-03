PALERMO (4-4-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Mazzotta; Fiordilino, Jajalo, Haas, Trajkovski; Nestorovski, Moreo.

, i tre punti per avvicinare ancora di più la promozione in seria A. Per il Palermo di Roberto Stellone, dopo la pausa per le nazionali, l'avversario da superare è il Cosenza di Braglia nel match in programma oggi alle 15 (diretta LiveSiciliaSport dalle 14.10) al 'Marulla'. Sfida per nulla complicata ma allo stesso tempo da non prendere sottogamba dato che già all'andata i calabresi fecero sudare parecchio Nestorovski e compagni che dopo essere passati in vantaggio con Salvi vennero riacciuffati sul pari da Baclet, solo grazie ad un gol di Puscas nel finale i rosa poi riuscirono a portarsi a casa l'intera posta.Stellone dunque non intende rinunciare al 4-4-2 che tanto bene ha fatto contro il Carpi e anche senza Falletti si affida allo stesso modulo. In porta ci sarà Brignoli, e non Pomini che giocherà col Pescara, mentre in difesa Rispoli, Bellusci e Rajkovic sono sicuri del loro posto. Sulla fascia sinistra sarà Mazzotta a prendere la maglia di Aleesami mentre a centrocampo Jajalo avrà al suo fianco Haas mentre sugli esterni agiranno Trajkovski e Fiordilino, visto già nel ruolo di esterno ma con compiti più di copertura rispetto a Falletti. In attacco Stellone punta su Nestorovski in forma ma rinuncia a Puscas, al posto del rumeno giocherà Moreo dall'inizio col macedone. Chance infine a gara in corso per Lo Faso.Braglia è intenzionato a coprirsi invece con un centrocampo folto e pronto a partire in contropiede con i suoi due attaccanti Maniero e Tutino. Il 3-5-2 sarà il modulo scelto dal tecnico dei calabresi che vedrà davanti a Saracco i tre centrali Hristov, Dermaku e Legittimo mentre in mediana i Palmiero agirà da regista con Bruccini e Sciaudone come mezzali mentre Bittante e D'Orazio avranno compiti di spinta. Il grande ex del match Carlos Embalo non parte dall'inizio ma si ricamerà sicuramente uno spazio durante la gara contro la squadra che ne detiene il cartellino. In attacco come detto Maniero e Tutino.Saracco; Hristov, Dermaku, Legittimo; Bittante, Bruccini, Palmiero, Sciaudone, D’Orazio; Maniero, Tutino.Volpi di Arezzo.