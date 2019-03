"Lucchesi ha incontrato anche Foschi, che invece l’allenamento l’ha seguito come di consueto a bordo campo si legge sul quotidiano -. I due hanno chiarito alcuni fraintendimenti emersi nel corso delle ultime settimane, senza però entrare nel merito dell’affare.

. Ieri i rosanero hanno sostenuto una seduta di allenamento a porte aperte allo stadio "Renzo Barbera". 2500 i tifosi sugli spalti che hanno incitato la squadra di Roberto Stellone. Ad assistere all'allenamento anche Rino Foschi e Daniela De Angeli, i quali, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, avrebbero hanno anche incontrato l'ex ds della Roma Fabrizio Lucchesi, che nei mesi scorsi ha collaborato con Raffaello Follieri:: "Le piste per il futuro del Palermo, d’altronde, sembrano portare altrove. Il fondo americano York Capital Management rimane interessato a rilevare le quote e prosegue i contatti con la dirigenza rosanero, ma al momento non si registrano grosse novità. Anche per questo, l’ipotesi di portare avanti una nuova soluzione temporanea per saldare alcuni creditori non sembra essere così remota".