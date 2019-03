ha avuto tante chance a disposizione per mettersi in mostra, sia in serie A che successivamente nel campionato cadetto, ma fra il Palermo e Carlos Embalo fino ad ora non è ancora scattata la scintilla e domani nel match col Cosenza i rosanero si troveranno l'attaccante classe '94 addirittura contro nel tentativo di segnare contro la squadra che lo ha mandato in prestito ai calabresi. Il guineano infatti, dopo aver trovato pochissimo spazio nella rosa di Stellone durante il girone d'andata, ha deciso di fare nuovamente le valigie, così come fatto negli ultimi anni con i ripetuti prestiti al Brescia, stavolta però per ritrovare gli stimoli giusto e sopratutto spazio per giocare in una squadra neopromossa che lotta per non retrocedere.che la formazione di Braglia naviga al momento spedita verso una tranquilla salvezza all'undicesimo posto in classifica con 34 punti. L'ex Primavera rosanero dopo i primi quattro match disputati, e conclusi con un bilancio di due vittorie, un pari ed una sconfitta, è stato costretto a restare ai box per tre settimane per uno stiramento alla coscia che gli ha permesso di tornare solo nel match contro la capolista Brescia contro cui ha segnato il suo primo gol in maglia rossoblu. Un bel gol di testa che però non è valso nemmeno il pareggio contro le rondinelle ma che ha messo in chiaro che il guineano può essere il valore aggiunto della squadra di Braglia.contro il Mozambico infatti Embalo è pronto a sfidare il suo passato, anche se attualmente si trova in Calabria in prestito con opzione di riscatto e contro riscatto, che a seconda delle sue prestazioni potrebbe tornare ad essere il futuro. Un futuro in cui si spera i rosanero riprendano il loro posto nella massima serie ed in cui anche Embalo possa dare il suo contributo decisivo, scrollandosi di dosso una volta per tutta quell'etichetta di eterno incompiuto.