per ripartire col piede giusto dopo la sosta per le nazionali ma, allo stesso tempo, il Palermo di Roberto Stellone deve iniziare ad amministrare le forze e gli uomini a disposizione in vista delle ultime nove sfide di campionato decisive per le sorti della stagione rosanero. Dopo il rientro di tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali il tecnico rosanero farà dunque la conta degli assenti in vista della trasferta di Cosenza in cui dovrà fare a meno di Falletti (pronto a rientrare non prima del match con il Verona) Pirrello, Salvi oltre che ovviamente all'infortunato Chochev la cui stagione è finita anzitempo per la grave frattura rimediata con la maglia della Bulgaria. Nella mente del tecnico romano dunque inizia a balenare l'idea del turnover già dalla trasferta in Calabria.della prossima settimana l'allenatore potrebbe dare dunque un turno di riposo, o un minutaggio minore, ad alcuni elementi per la sfida col Cosenza inserendo allo stesso tempo giocatori che fino ad ora hanno trovato poco o addirittura nessuno spazio. In porta dunque potrebbe rivedersi Pomini al posto di Brignoli, così come accaduto nella gara contro il Crotone, oppure il centrale Szyminski al posto di uno dei due centrali Bellusci e Rajkovic, o al loro fianco nel caso di una difesa a tre. A centrocampo Fiordilino, entrato a gara in corso contro il Carpi e protagonista di una buona prova, potrebbe far rifiatare uno fra Murawski e Haas giocando al fianco di Jajalo così come il rientrante Mazzotta può tornare ad insidiare Aleesami, reduce da due match ravvicinati giocati con la sua Norvegia.potrebbe essere quella dell'impiego di Simone Lo Faso. Il trequartista palermitano, mai sceso in campo ancora quest'anno dopo le diverse noie muscolari che lo hanno tenuto lontano dal rettangolo di gioco, da diverse settimane si segnala in allenamento dunque Stellone potrebbe gettarlo nella mischia non dall'inizio ma magari a gara in corso se dovesse servire il guizzo che l'ex Fiorentina ha dimostrato di poter dare anche nelle sue rare apparizioni con la maglia rosanero quando ancora i rosanero si trovavano in serie A. Un Palermo dunque leggermente diverso negli interpreti ma comunque composto sempre dal medesimo zoccolo duro che fino ad ora ha dato soddisfazioni.