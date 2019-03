Maurizio Zamparini, ex patron dei rosanero. Intervistato da Adnkronos,

il procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro ha spiegato: “Sono stato a Palermo, ho avuto un colloquio con il procuratore di Palermo, a cui abbiamo manifestato la nostra preoccupazione per il club. Il proprietario è ancora Zamparini che in questo momento si trova agli arresti domiciliari. Nei prossimi giorni dovremo sentire, come Procura federale, proprio Zamparini, siamo stati autorizzati da Palermo, e vedremo cosa ci dirà. Il presidente Gravina è molto preoccupato perché ad oggi non sembra che ci siano acquirenti credibili“.

. Dopo l'uscita di scena degli inglesi di Sport Capital Group i l club rosanero è passato nelle mani del duo De Angeli-Foschi, che adesso ha il compito di trovare un nuovo acquirente. Il mancato raggiungimento di un accordo con Enrico Preziosi, caldeggiato da Dario Mirri che per un mese ha avuto un diritto di opzione sulle quote della società, ha fatto nuovamente complicare la situazione.. La Figc continua a monitorare l'evolversi della vicenda e a breva ascolterà anche