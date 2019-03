Certo, in teoria, con le 3 partite in 8 giorni. Ne ho voglia, se arriva è una gioia. Dopo vent’anni di carriera l’emozione c’è ancora, ma non più l’ansia da prestazione: ormai mi diverto, può andare bene o male, resta l’entusiasmo. E scoprire di essere utile, è gratificante“.

Sono qui perché io e la mia famiglia ci troviamo bene e c’è l'obiettivo di vincere il campionato. Per soddisfazione personale e per guardate avanti. Magari con altri allenatori non avrei avuto la possibilità di giocare e di far vedere che ci sono ancora. Anche una partita al mese mi fa rimanere vivo».

Quaranta e sei mesi, l’allungo poco alla volta di un semestre (ride, ndr). Non ho voglia di smettere. Sarebbe il massimo conquistare la A e continuare qui, dove mi sento importante, a prescindere. Sto bene non ho necessità di gestirmi. Vado dritto come una fucilata e finché ne ho .... poi magari a giugno non trovo niente. Intanto, ho riscoperto emozioni, non mi sento più in stand by come a Sassuolo".

PALERMO - Alberto Pomini è uno dei leader dello spogliatoio rosanero. Uno di quelli che lavora molto e pensa poco alle chiacchiere. Alla sua seconda stagione al Palermo, l'esperto estremo difensore, ha totalizzato fin qui solamente quattro presenze. Intervistato da Il Corriere dello Sport, il classe 1981 ha parlato così: "Come è cambiato il mondo? Alla fine in niente. Se non che è arrivato Brignoli. Ne ero a conoscenza e ho dovuto accettare. L’anno scorso, nessuna sorpresa, sapevo di poter dare ancora e l’ho dimostrato; poi mi son messo a disposizione perché è quello che mi è stato chiesto. Possibile turnover col Cosenza?A livello numerico di minuti giocati, Pomini si aspettava un impiego maggiore: “Non l’ho mai nascosto. Per questo, all’inizio, l’ho presa male. Dopo il rendimento mostrato, non gradivo sapere in partenza di finire in panchina. Ma, ho la maturità per capire le situazioni. Ora, cerco di sfruttare le occasioni che Stellone mi offre. Brignoli non si discute ed è giusto che sia protagonista. Alla mia età, posso riconoscerlo con più onestà intellettuale rispetto a quando ero giovane ed esuberante. Lo spirito di competizione però non manca. Faccio di tutto per avere più spazio. Perché sono rimasto?Sul tecnico Roberto Stellone ha poi aggiunto: "Ho un ottimo rapporto. E’ leale, se ritiene di fare turn over non cambia idea, a prescindere da tutto. Anche perché crede in noi. E quando la persona che allena, ti mostra fiducia, è più facile condividerne le scelte. Se ti dice che avrai un’opportunità, non tira la mano indietro. Ho avuto allenatori che mi sussurravano: tranquillo e poi la domenica, mi ritrovavo in panchina. Invece, lui se promette, mantiene".A 38 anni si pensa di più al futuro, ma da questo punto di vista Pomini è sereno: "Ho meno mercato di altri. Arrivati a una certa età, ci vuole qualcuno che ti conosca o che hai già avuto. A me la serenità arriva da Foschi che mi ha rassicurato: “Non ti preoccupare, se andiamo in A, ci sarà spazio per te”. Mancano due mesi e ci stiamo giocando tutto. Dipende dalla A. Non solo per Pomini o per Rispoli, ma per il futuro del Palermo. Se a quarantanni mi fermo?Il titolare tra i pali rosanero è Alberto Brignoli, per Pomini è uno che farà strada: "Ogni tanto rischia, ma sono le sue caratteristiche ed è giusto che le mantenga. E’ la sua forza, quello che serve perché, se con Stellone cerchi di essere aggressivo, ci vuole un portiere con un buon calcio e tecnica. Brignoli ce li ha. Come ha le potenzialità per la A. A settembre gli dissi: “Ti passo il testimone, per le qualità che mostri. Se hai perso un po’ di tempo, i mezzi per recuperarlo e per diventare un top non ti mancano”. Visti i risultati, messaggio ricevuto".Infine, Pomini ha parlato dell'obiettivo stagionale, quello di raggiungere la Serie A: "La sentiamo vicina, sappiamo di averne la possibilità e ci trascina la spinta degli ultimi risultati. C'è già scappata, ora non vogliamo fallire. Non ci sfuggirà".