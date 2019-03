in nazionale ormai agli sgoccioli (stasera gli ultimi con la Romania di Puscas impegnata in casa contro le Faroer e la Norvegia di Aleesami nel derby scandinavo contro la Svezia) il tecnico rosanero Roberto Stellone inizia a fare i conti con quelli che saranno i giocatori su cui fare affidamento per la sfida di sabato prossimo in trasferta a Cosenza. Fra le assenze certe c'è ovviamente quella di Ivaylo Chochev, operato due giorni fa dopo la frattura rimediata con la Bulgaria ma fortemente intenzionato a ritornare in campo nonostante il lunghissimo stop prospettato dallo staff medico, e Cesar Falletti, per il sudamericano contro il Cosenza stop forzato per la lesione di primo grado all'adduttore della gamba sinistra. Dovendo fare a meno anche di Salvi e Pirrello, per quest'ultimo un risentimento muscolare dopo l'allenamento di sabato, l'allenatore sarà dunque costretto a scelte obbligate anche in difesa.o, nel caso in cui Stellone volesse rinunciare ad un centrocampista, il 3-4-1-2 sempre partendo però dall'unico trequartista alle spalle delle due punte che sulla carta sono sempre Puscas e Nestorovski. Nel caso di una difesa a tre, a parte gli inamovibili Bellusci e Rajkovic, la terza maglia spetterebbe a Szyminski mentre in mediana Murawski e Haas si giocherebbero quella per fare coppia con Jajalo. Posto che Rispoli e Aleesami saranno titolare anche a Cosenza, anche se Mazzotta in settimana potrebbe fare il suo definitivo rientro in gruppo anche se non ancora al pieno della sua forma, gli uomini a disposizione sono questi.sono quelle che possono vedere gli ingressi appunto di uno fra Murawski o Haas, nel caso di un centrocampo a quattro, oppure quello di Fiordilino, se Stellone dovesse optare per schierare contemporaneamente tre centrocampisti dal 1', mentre in attacco Moreo scalpita per riguadagnare posizioni su Puscas ma anche a Cosenza con tutta probabilità il tecnico romano darà spazio al rumeno per fare reparto con il capitano Nestorovski. Chi potrebbe puntare ai suoi primi minuti in campo della stagione è invece Simone Lo Faso, ormai da qualche settimana convocato dall'allenatore che già nell'ultima sfida contro il Carpi ha confessato di aver pensato ad un suo impiego durante il match con gli emiliani.