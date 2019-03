responsabile sanitario Cristian Francavilla che si è subito messo in contatto con lo staff sanitario della Nazionale Bulgara evidenziando poi attraverso il sito ufficiale della società i dettagli sulle condizioni di Chochev: "il centrocampista si è già sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una frattura alla rotula destra e nella giornata di domani si sottoporrà ad un nuovo esame strumentale per quantificare il danno tendineo e, di conseguenza, definire con precisione il tipo di trattamento chirurgico e la prognosi".

e stagione finita anticipatamente per il centrocampista bulgaro del Palermo. Il calciatore, impegnato con la sua nazionale nel match di qualificazione ai prossimi Europei del 2020 contro il Montenegro, partito titolare dopo una lunga assenza datata quasi un anno dalla sua rappresentativa al 24' della ripresa ha avuto un brutto contrasto con un avversario che lo ha costretto poi ad uscire in barella. A rendersi conto che l'infortunio per Chochev non fosse di poco conto è stato immediatamente lo staff medico della nazionale bulgara che ha trasportato subito il mediano ad effettuare dei controlli che hanno evidenziato la frattura della rotula.con ilperde una pedina importante a centrocampo per questo finale di stagione, così come era accaduto già nella passata stagione sempre con il bulgaro durante le fasi dei playoff. In quel caso Chochev durante l'ultima gara di campionato contro la Salernitana, in cui realizzò anche un bel gol, si procurò una distorsione alla caviglia che gli fece saltare tutta la preparazione estiva e gran parte del girone d'andata. Tornato a disposizione del tecnico rosanero il centrocampista di Pleven aveva dimostrato un ottimo recupero andando a segno nella sfida contro l'Ascoli e accumulando 625' in dodici presenze (le ultime apparizioni erano state quelle con Lecce e Venezia, ndr). La sfortuna si è messa però ancora una volta di mezzo e Chochev dovrà ritrovare la forza per ripartire da zero.