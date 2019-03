“Una responsabilità in più per la squadra allenata da Roberto Stellone che a questo punto deve assumersi anche il peso del futuro del club - si legge sul quotidiano -. È questa è la decisione che è stata presa nella riunione operativa fra il procuratore Francesco Lo Voi, l’aggiunto Salvatore De Luca e i sostituti Dario Scaletta, Francesca Dessì e Andrea Fusco che da marzo 2017 indagano sugli anni della gestione targata Maurizio Zamparini“.

“La scadenza per presentare la domanda d’iscrizione al prossimo campionato, corredata da tutta la documentazione in regola con relativi adempimenti, è lunedì 24 giugno. La commissione verifica titoli si pronuncerà entro il 4 luglio, i ricorsi eventuali si potranno presentare entro l’8 luglio e il consiglio federale che ufficializzerà i nomi delle squadre iscritte al campionato di A e di B si terrà il 12 luglio“.

PALERMO - Nessun istanza di fallimento, almeno fino al termine della stagione sportiva. E' questa la decisione della procura, che adesso attenderà di sapere l'esito di questo campionato, con la Serie A che diventa determinante per il futuro della società. Secondo quanto riportato da La Repubblica, in caso di mancata promozione, difatti, il fallimento diventerebbe praticamente inevitabile:Gli stessi pm avrebbero anche valutato in maniera positiva il pagamento degli stipendi tramite il bonifico da 2,8 milioni di euro da parte della famiglia Zamparini. L'obiettivo resta però quello di cedere la società entro giugno: