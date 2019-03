può andare fiero fino ad ora, oltre al buon campionato che vede i rosanero al secondo posto in classifica ad appena una lunghezza dal Brescia capolista, ovvero quello delle reti subite. Fino ad ora infatti i siciliani hanno incassato solo 25 reti attestandosi al primo posto fra le migliori retroguardie in coabitazione con il Cittadella. La difesa rosanero però in questo inizio 2019, tranne la sfida senza reti al 'Barbera' contro il Foggia dello scorso 4 febbraio, non ha dimostrato di saper mantenere la propria porta inviolata così come era successo nel girone d'andata dove, dopo l'arrivo di Stellone in panchina, i rosa avevano chiuso la prima parte della stagione subendo appena sette gol in tredici gare contro le sei incassate ad inizio campionato da Bruno Tedino in cinque gare.ha infatti peggiorato la sua media incassando 12 gol in 9 match e subendo almeno una rete in sei gare consecutive, dopo appunto il pari contro il Foggia, dunque anche il dato di miglior difesa può essere a rischio nelle prossime giornate. Nella passata stagione poi i rosanero chiusero il proprio campionato con la seconda miglior difesa dietro al Parma promosso in A (39 gol subiti, ndr) ma questo non servì agli uomini allenati prima da Tedino e poi da Stellone di raggiungere la promozione diretta a testimonianza del fatto che non sempre subire pochi gol se l'attacco segna poco porta i benefici voluti. L'Empoli campione ad esempio l'anno scorso subì dieci reti in più del Palermo ma chiuse la sua stagione con ben 88 gol realizzati (29 in più di Nestorovski e compagni).sarà dunque fondamentale si riuscire a chiudere la porta di Brignoli, con la coppia di centrali composta da Bellusci e Rajkovic che si è dimostrata una delle più esperte del campionato, ma allo stesso tempo segnare sempre un gol in più dell'avversario in quanto l'obiettivo principale per i ragazzi di Stellone deve essere sempre e comunque la conquista dei tre punti per ottenere una promozione già sfuggita per pochissimo la scorsa stagione.