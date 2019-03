Il Giornale di Sicilia la situazione non è completamente serena, anche dopo la visita del procuratore federale Giuseppe Pecoraro, il quale ha incontrato pm palermitani.

Nella giornata di venerdì, inoltre, il presidente della Lega di B Mauro Balata dovrebbe incontrare l’attuale numero uno dei rosa Rino Foschi. Un summit per comprendere i progetti futuri, con il

duo De Angeli-Foschi che attende che qualcuno dei soggetti interessati possa acquistare le quote.

PALERMO - Il Palermo continua ad essere monitorato dalla Federazione. Nonostante le recenti problematiche siano state risolte, prima con l'intervento di Mirri, poi con quello della famiglia Zamparini, il club rosanero attende un definitivo passaggio di proprietà. Secondo quanto riportato daSulla vicenda è anche intervenuto il presidente della Figc Gabriele Gravina: “Il mondo del calcio, in questo momento, ha diverse criticità – ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport -. Non è solo il Palermo in un momento di grande fibrillazione economico-finanziaria, però questo solleva un tema di grandissimo interesse, sul quale tutti sono concentrati. È fondamentale l’aspetto dei controlli e ci stiamo adoperando per un nuovo meccanismo da affiancare alla Covisoc, per monitorare costantemente le società“.