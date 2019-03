già dalla prima amichevole utile in estate contro la Sicula Leonzio prima dell'inizio del campionato ma George Puscas ed Iljia Nestorovski non sembravano all'apparenza una coppia ben assortita per l'attacco del Palermo. Anche durante i match ufficiali il tecnico Stellone infatti, un pò per esigenze di modulo ed un pò per gli infortuni, raramente provava i due attaccanti in coppia preferendo alla fine solo uno dei due, con la presenza del doppio trequartista a supporto, ma negli ultimi match la convinzione che il macedone ed il rumeno possano giocare bene insieme è aumentata. Dopo l'ultimo lungo infortunio, che ha tenuto Nestorovski lontano dal campo per quasi due mesi, infatti Puscas ha prima ritrovato il gol che mancava da tempo, segnando una doppietta al Perugia, e poi, dopo il ritorno del capitano rosanero, ha pian piano convissuto col numero 30 a partire dal suo rientro contro il Brescia., a parte lo scivolone esterno per 3-0 contro il Crotone in cui Stellone ha preferito Moreo come partner d'attacco di Nestorovski, il Palermo poi ha sempre portato in gol almeno uno dei due attaccanti (Puscas ha segnato contro Venezia e Lecce, ndr) con entrambi entrati nel tabellino nell'ultimo match contro il Carpi. Un rendimento ed una crescita costante, sopratutto quella del rumeno, che ha portato i due rispettivamente quasi alla doppia cifra (Nestorovski a 9 e Puscas a 8, ndr). Cifre che fanno sorridere il tecnico Stellone che finalmente sembra aver trovato il modo di far convivere le sue due punte di riferimento, non dimenticando anche il jolly Moreo che nonostante i suoi tre gol può sempre tornare utile per aumentare il peso offensivo dei siciliani.è stato il continuo cercarsi fra i due attaccanti. Nella ripresa in particolare, con l'avversario già in nove per le due espulsioni, Puscas dopo una travolgente azione di contropiede ha preferito servire il compagno d'attacco piuttosto che tentare la conclusione personale favorendo la doppietta di Nestorovski che dopo ha giustamente tributato il giusto onore al partner offensivo andandolo ad abbracciare. Un bel gesto che dà l'idea di un gruppo unito e di una coppia d'attacco che, auspicabilmente, può risultare decisiva in questo finale di stagione dove il Palermo avrà bisogno di tutta la forza che i due possono fornire e sopratutto di tutti i gol che potranno realizzare.