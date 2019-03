. Il futuro del Palermo continua a restare un rebus. Nei giorni scorsi, secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, il capo dell’ufficio inquirente della Figc, Giuseppe Pecoraro avrebbe incontrato i magistrati impegnati nell’inchiesta penale e, sul fronte civile, sulla nuova, possibile istanza di fallimento della società.: "I vertici tra i pm si susseguono ed è ormai prossimo l’avviso di conclusione dell’indagine che vede Maurizio Zamparini sotto accusa per una serie di reati, dal riciclaggio all’autoriciclaggio, dal falso in bilancio alle false comunicazioni alla Covisoc - si legge sul quotidiano -. La seconda istanza di fallimento rimane invece in sospeso. In attesa che si concludano - o che inizino - le trattative per la cessione del club"., con tanto di promozione, creerebbe non pochi problemi alla Figc che dovrebbe nuovamente andare incontro ad un estate calda come quella passata. Se invece il fallimento venisse dichiarato adesso, verrebbe nominato un curatore fallimentare che traghetterebbe la società fino al termine della stagione e, qualora dovesse esserci il passaggio di proprietà, potrebbe anche iscriversi al campionato (eventuale Serie A, o conferma in Serie B): "Reati che potrebbero perpetuarsi, visto che la tenuta finanziaria del club di viale del Fante si basa su presupposti considerati falsi (il famoso credito verso Alyssa per la cessione del marchio) e che potrebbero finire col ricadere sull’attuale management, dall’ad Daniela De Angeli a Rino Foschi".