per le nazionali fondamentale per guardare con ottimismo a questo finale di stagione. Il 4-1 contro il Carpi, arrivato nei minuti finali grazie sopratutto alle due espulsioni nella formazione emiliana, lascia in casa rosanero non solo i tre punti ma sopratutto la convinzione che nelle prossime nove gare, o finali come le ha definite il tecnico rosanero Roberto Stellone, i rosa potranno fare la voce grossa provando ad insidiare il primato attualmente occupato dal Brescia. Quella di ieri infatti può essere definita quasi come la giornata perfetta in termini di classifica dato che, a parte proprio il Brescia che scontava il suo turno di riposo, tutte le altre dirette concorrenti dei siciliani ad un posto di serie A hanno steccato. Hellas Verona, Pescara e Lecce hanno infatti pareggiato i propri incontri con Ascoli, Cosenza e Crotone mentre il Benevento ha addirittura perso il suo terzo match di fila contro lo Spezia.dunque hanno guadagnato almeno due punti sulla maggior parte del gruppo delle inseguitrici e accorciato di tre in un sol colpo sulla capolista. C'è da dire che l'impegno contro il Carpi ultimo in classifica non doveva essere dei più proibitivi anche se durante diverse fasi di gara i rosa, dopo aver dimostrato la propria superiorità nella prima mezz'ora di gioco, dopo il gol subito a freddo ad inizio ripresa hanno anche rischiato di subire il pareggio. Le espulsioni come detto hanno poi aperto la strada al rotondo risultato finale in cui i veri protagonisti sono stati i due attaccanti Puscas e Nestorovski. La coesistenza della coppia d'attacco ed il loro continuo cercarsi è stata forse la nota positiva più importante del match col Carpi.rosanero ed una per il rumeno (adesso rispettivamente a 9 e 8 gol in classifica marcatori, ndr) portano i due infatti ad essere tranquillamente considerati come una delle migliori coppie del campionato cadetto, al pari per capirci di quella del Brescia composta dal capocannoniere Donnarumma e da Torregrossa. Il loro apporto in termini di reti sarà dunque fondamentale già dalla prossima sfida dopo la sosta contro il Cosenza e poi in special modo nel trittico di gare decisive per la promozione contro Pescara, Hellas e Benevento. Ai siciliani, con la ventata di serenità portato anche dalla presidenza di Rino Foschi (che ieri si è visto in campo esultare abbracciando Puscas al momento del gol del 3-1, ndr), adesso serve solo la continuità che ci si aspetta da una squadra che punta decisa alla promozione diretta in serie A,