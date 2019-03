PALERMO - Rino Foschi svela tutto ciò che si può e si deve sapere sugli ultimi risvolti societari del Palermo. Il presidente del club di viale del Fante, intervenuto durante la trasmissione di Trm "Zona Vostra", ha fatto capire che non sarà Enrico Preziosi il nuovo proprietario dei rosanero: "Vi garantisco che Zamparini con il Palermo non c’entra più niente, anzi meno di niente. Zamparini con la società ha fatto un grandissimo errore il giorno che l’ha venduta a quei famosi inglesi. Lui doveva liberarsi del Palermo perché per lui potevano esserci determinati guai. A quel punto gli inglesi hanno preso il Palermo, inadempienti rispetto a quello che avrebbero dovuto fare. Stavano cercando delle quote per poter sopravvivere ma nessuno gliele ha date. A quel punto, io personalmente con Daniela De Angeli e tre avvocati gli abbiamo portato via la società. È stata una truffa che loro hanno fatto a Zamparini. Ho trovato una persona (Preziosi) che mi stava alle spalle e che non poteva prendere il Palermo perché ha anche un’altra società. E con lui abbiamo messo in moto questa macchina anche con la famiglia Mirri che ha comprato quattro anni di pubblicità allo stadio, sono molto bravi e professionali, tifosi veri che mi hanno permesso di pagare gli stipendi".Foschi conferma comunque il fatto che il Palermo è ancora in vendita, anche se la situazione resterà stazionaria fino alla conclusione del campionato e all'iscrizione per la prossima annata: "La società è in vendita, stiamo lavorando per darlo ad un gruppo migliore, per dare un futuro a questa società che lo merita. E nel frattempo Zamparini ha scalato un debito che lui ha, non è che il Palermo va avanti con i soldi di Zamparini. Non è vero che alle spalle c’è Zamparini, Zamparini non ha più a che fare con il Palermo. Il Palermo va avanti con le proprie risorse e con il lavoro che ho fatto. In estate ho fatto un certo tipo di operazioni di mercato proprio per sopravvivere. La famiglia Zamparini ha pagato così parte degli stipendi, solo parte, perché gli è sembrato giusto farlo. Ma non l’ha fatto perché noi viviamo ancora con lui alle spalle. Zamparini mi ha chiesto di tornare perché lui non poteva andare avanti e sono tornato, facendo il mercato. Non è stato sufficiente per lui e ha dato via la società. Ma l’ha data via male. Siamo nei guai per questo, perché l’ha data via male. La famiglia Zamparini ci ha dato un prestito nel frattempo che vendiamo".Secondo Rino Foschi acquistare il Palermo potrebbe essere un affare, sia perchè in caso di promozione l'acquirente troverebbe una società sana senza debiti, sia per l'importanza della piazza. Anche perchè alla base c'è una squadra che sta facendo una bella serie B nonostante tutti i problemi del caso: "La vittoria di ieri ci ha dato più carica. Chi comprerà il Palermo, e vi sarà un compratore molto presto, farà l’affare del secolo soprattutto se avremo la fortuna di andare in Serie A. Se si aspetterà la certezza di andare in Serie A? No, non possiamo aspettare assolutamente. Sicuramente però se avessimo avuto quattro punti più in classifica il Palermo sarebbe già stato venduto, ne sono certo. Io non darò il Palermo ad un avventuriero, mi oppongo. Voglio che il Palermo vada in mano ad un gruppo o ad un personaggio che faccia meglio di quello che ha fatto Zamparini, perché Palermo è una città importantissima, la quinta in Italia, e va rispettata. Io ho avuto la fortuna di lavorarci e il mio dovere è dare in mano la società a gente che farà meglio di quello che ha fatto Zamparini".Ovviamente, per chi acquista è necessario avere delle garanzie, senza le quali una trattativa non potrebbe neanche partire. Foschi lo sa e ribadisce al tempo stesso di non voler cedere il Palermo a un soggetto che non voglia sentirsi integrato in una società dalla storia importante e con un bacino d'utenza di spessore: "Io sono sicuro di quello che può dare il Palermo, ma chi compra vuole delle garanzie particolari. Stiamo lavorando su questo, nessun mistero dietro. Non c’è alcun imbroglio. Io sto parlando alla luce del sole e sono orgoglioso di rispondere. Nessuno compra al buio, ci vuole tempo. Ma di tempo ne è passato anche troppo, adesso siamo in una fase finale. Questo non vuol dire che domani il Palermo sarà ceduto, io penso tra un paio di settimane. Ma il mio sogno non è quello di essere a posto cedendo ad uno che vuole fare un affare o un’avventura, il mio sogno è darlo a qualcuno che ha un progetto importantissimo per il Palermo in Serie A. Io poi da pensionato mi godrò il sogno che ho realizzato. Tutto il resto sono chiacchiere".Foschi chiude il discorso parlando di York Capital, il fondo statunitense che sarebbe tra i candidati rimasti per l'acquisto del Palermo. Il presidente non parla chiaramente in questo caso, ma fa capire che gli investitori a stelle e strisce potrebbero diventare i nuovi proprietari del club di viale del Fante: "Potrebbe essere anche questo il gruppo importante e serio a cui vogliamo vendere. Sono persone serie, quindi non possiamo risolvere tutto dalla sera alla mattina. Non è facile acquisire una società di calcio, ci stiamo lavorando tutti insieme".