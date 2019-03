CARPI (4-4-1-1) Piscitelli; Sabbione, Poli, Kresic, Pezzi; Rolando, Mustacchio, Concas, Jelenic; Marsura; Arrighini.

Il Palermo di Roberto Stellone ha una grande occasione oggi contro il Carpi al 'Barbera' (diretta LiveSiciliaSport dalle 14:30) per mettere ulteriore distacco fra sè e le dirette concorrenti per serie A con il mirino puntato sul Brescia di Eugenio Corini che in questo turno riposa. I rosanero hanno quindi la possibilità di fare bottino pieno nel match con gli emiliani per portarsi a -1 dalle rondinelle e staccare Benevento, Hellas Verona e Pescara che non hanno approfittato delle loro gare per accorciare sui siciliani. I sanniti addirittura perdono il loro terzo match consecutivo contro lo Spezia in casa aprendo una mini crisi di risultati che ha portato gli uomini di Bucchi dal terzo posto al sesto a quota 43 con Perugia e Cittadella che si fanno sotto. I veronesi e gli abbruzzesi invece pareggiando con Ascoli e Cosenza fanno solo un passettino più avanti avvicinandosi ai rosanero che adesso possono rispondere con un successo.Stellone torna al 4-2-4 con Trajkovski e Falletti da esterni offensivi con Puscas e Nestorovski contemporaneamente in campo. Tutto invariato in difesa con Rispoli e Aleesami terzini e coppia centrale composta da Rajkovic e Bellusci. A centrocampo Jajalo con Murawski mentre Haas e Chochev subentreranno a gara in corso.Castori con un classico 4-4-2 in cui l'ex Venezia Marsura agirà leggermente alle spalle della punta Arrighini mentre a centrocampo spazio all'ex Rolando e Jelenic sulle fasce e Mustacchio e Concas in mediana. In difesa Poli e Kresic centrali con Sabbione e Pezzi terzini.Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Trajkovski, Murawski, Jajalo, Falletti; Puscas, Nestorovski.: Luca Massimi di Termoli.