A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 6 Gunnarsson, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 18 Chochev, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 31 Pirrello, 32 Haas.

All: Roberto Stellone.

CARPI: 35 Piscitelli, 13 Poli (cap.), 34 Kresic, 4 Sabbione, 27 Rolando, 20 Jelenic, 19 Pasciuti, 32 Di Noia, 10 Piscitella, 17 Mustacchio, 18 Arrighini.

A disp: 1 Serraiocco, 22 Colombi, 5 Pezzi, 6 Buongiorno, 7 Concas, 8 Vitale, 11 Marsura, 15 Vano, 16 Romairone, 21 Saric, 30 Crociata.

All: Fabrizio Castori.

30' Trajkovski prova l'azione personale ma il suo tiro viene deviato da un difensore.28' Mustacchio conclude dentro l'area e Aleesami devia in corner.27' Trajkovski calcia a giro ma Piscitelli gli nega la gioia del gol con un grande intervento.24' Bellusci prova addirittura la conclusione da centrocampo, Piscitelli contolla preoccupato la traiettoria.18' Puscas vicinissimo al terzo gol con un tocco sotto che Piscitelli devia in corner.9' Ci prova Murawski con una conclusione da fuori area dopo una buona azione aperta da Trajkovski e un cross di Aleesami.5' Falletti prova a mettere in mezzo ma viene contrastato da un difensore.1' Subito occasione per Puscas che calcia da dentro l'area dopo un velo di Falletti, Piscitelli para con il piede.Squadre fra poco in campo per il calcio d'inizio.Falletti 10', Nestorovski 14'.: 1 Brignoli, 3 Rispoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 20 Falletti, 35 Murawski, 8 Jajalo, 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.).Luca Massimi (Termoli).