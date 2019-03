Le trattative per la cessione del club sono state parecchie negli ultimi mesi, ma nessun interlocutore è riuscito a raggiungere un accordo definitivo. I soggetti sono sempre gli stessi, ma da questo punto di vista il pagamento delle mensilità e l'esito positivo in merito al sequestro di 50 milioni potrebbe favorire il passaggio di consegne. . I soggetti sono sempre gli stessi, ma da questo punto di vista il pagamento delle mensilità e l'esito positivo in merito al sequestro di 50 milioni potrebbe favorire il passaggio di consegne.

Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia in pole ci sarebbe nuovamente il fondo americano York Capital Management: “La pista statunitense però non è l’unica, perché Preziosi non ha abbandonato del tutto l’idea di rilevare il club, pur dovendo prima trovare un acquirente per il Genoa – si legge sul quotidiano -. Defilati gli altri gruppi che hanno manifestato il loro interesse, tra cui quello del banchiere Macaione“.

. Le quote del club sono attualmente in mano alla fiduciaria Daniela De Angeli, che nella giornata di ieri ha fatto il punto sul pagamento degli stipendi: “La mensilità di gennaio è già stata pagata nella giornata di ieri mediante l’incasso di crediti commerciali. Il saldo verrà pagato nella giornata di lunedì mediante l’incasso di parte del residuo credito ex Alyssa. Non c’è pertanto nessun pericolo di penalizzazione. Siamo naturalmente molto soddisfatti della sentenza emessa dalla Cassazione, ciò ci permetterà di guardare al futuro con più tranquillità anche e soprattutto in vista della cessione della società“.