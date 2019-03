, è questo il dato da cui ripartire per il Palermo di Roberto Stellone. Non certamente il passo di una squadra che punta alla promozione diretta in serie A ma intanto i rosanero continuano a stazionare in seconda posizione, da ieri a -4 quattro dal Brescia capolista dopo il pareggio in casa del Venezia, ma con un drappello di almeno quattro squadre racchiuse in appena tre punti a partire dal Benevento che a quota 43 occupa attualmente la sesta posizione con in mezzo Pescara, Lecce e Hellas Verona. Proprio i veronesi sono quelli che approfittano del mezzo passo falso del Palermo al 'Penzo' portandosi ad una sola lunghezza dai siciliani che adesso non potranno più permettersi gare come quella di ieri pena perdere nuovamente la seconda piazza e trovarsi invischiati addirittura per un posto nei playoff.di una squadra che partendo con il 4-3-1-2 tiene il pallino del gioco ma non punge lasciando anzi nel finale di prima frazione l'iniziativa agli avversari che trovano il gol con Bocalon senza che Nestorovski o Puscas riescano mai ad essere pericolosi dalle parti di Vicario. Nella ripresa l'occasione del rigore procurato e successivamente fallito dallo stesso Nestorovski potrebbe chiudere definitivamente la gara in favore dei padroni di casa ma la reazione dei siciliani, che nel frattempo cambiavano pelle con gli inserimenti di Falletti e Moreo, ha portato quantomeno al gol del pari con Puscas nel finale., quantomeno per aver trovato continuità per due gare di fila dopo il gol contro il Lecce, anche se sulle sue spalle c'è anche l'errore nel finale che sarebbe valsa la vittoria per nulla immeritata per quanto prodotto dai siciliani. A pesare è invece l'errore dal dischetto di Nestorovski che dopo il gol col Brescia non sembra ancora tornato il cecchino implacabile del girone d'andata. A Stellone il compito di rigenerare il bomber in vista di due sfida da non fallire contro Carpi e Cosenza prima del trittico cruciale per la stagione con Pescara, Hellas e Benevento.