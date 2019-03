con il gruppo capitanato da Enrico Preziosi:

“La pista che porta all’attuale patron del Genoa rimarrà quella principale almeno fino a domani, dopodiché il management di viale del Fante potrà riprendere le trattative con gli altri soggetti interessati al club rosanero“.

Se non dovesse andare a buon fine la negoziazione con il gruppo legato all'attuale patron del Genoa "può tornare in auge il fondo americano York Capital Management. Se già prima i tempi erano stretti, però, adesso diventano strettissimi. Sullo sfondo, prosegue la due diligence da parte di Management & Partners, società del banchiere palermitano Macaione, che è al lavoro con il dirigente genovese Primo Salvi (all’anagrafe Salvatore Primicerio)“.

Salvi in passato ha lavorato con il Nizza di Sensi e col Bologna di Saputo, ma anche

uomo di fiducia di Milan Mandaric, magnate americano noto per la continua compravendita di club, tutti rilevati in condizioni critiche e rivenduti dopo aver sistemato tutti i problemi economici.

PALERMO - Poche ore e Dario Mirri dovrà necessariamente comunicare quale sarà la sua decisione in merito al diritto di opzione sulle quote del Palermo. Secondo quanto riportato da Il Giornale di Sicilia, l'imprenditore palermitano sarebbe a Milano per capire come trovare una soluzione