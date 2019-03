A disp: 1 Facchin, 22 Lezzerini, 11 St. Clair, 15 Zennaro, 16 Besea, 17 Mazan, 20 Di Mariano, 21 Schiavone, 23 Lombardi, 25 Cernuto, 32 Vrioni.

All: Serse Cosmi.

A disp: 22 Pomini, 33 Alastra, 4 Accardi, 7 Lo Faso, 9 Moreo, 13 Ingegneri, 21 Fiordilino, 24 Szyminski, 31 Pirrello, 32 Haas.

Allenatore: Roberto Stellone.

ARBITRO: Riccardo Ros (Pordenone).

65' Rispoli prova la conclusione potente che si spegne di pochissimo fuori.64' Jajalo carica il destro, largo.57' Puscas prova la conclusione strozzata fuori.48' Vicario e Modolo non s'intendono e per poco il difensore non regala un autogol ai rosanero.Si riparte, nessun cambio nelle due squadre.43' Attimi di tensione fra Bocalon e Bellusci con il difensore che mette le mani addosso all'attaccante dopo un contrasto e viene ammonito da Ros.Bruscagin mette in mezzo un cross di Citro con Bocalon che deve solo appoggiare in rete.30' Pinato prova al volo direttamente da calcio d'angolo, palla alta.20' Nestorovski prova a pescare Puscas in area ma il suo assist viene stoppato.19' Segre sfiora il vantaggio con un destro velenoso.18' Ci prova Nestorovski, pallone deviato dai difensori.15' Puscas prova a prolungare per Nestorovski ma la palla finisce nelle mani di Vicario.10' Venezia in proiezione offensiva, Bocalon cerca il destro a giro con palla alta.Batte il Venezia,Squadre in campo per il calcio d'inizio.Marcatori: Bocalon 38'.: 12 Vicario, 5 Coppolaro, 13 Modolo, 4 Fornasier, 27 Zampano, 18 Segre, 7 Bentivoglio (cap.), 14 Pinato, 3 Bruscagin, 28 Citro, 30 Bocalon.: 1 Brignoli, 3 Rispoli, 2 Bellusci, 5 Rajkovic, 19 Aleesami, 35 Murawski, 8 Jajalo, 18 Chochev (Falletti 55'), 10 Trajkovski, 29 Puscas, 30 Nestorovski (cap.).Ammoniti: Bellusci 42'.