fosse stato solo un incidente di percorso si era capito subito anche se il Brescia di Eugenio Corini ha rischiato ancora una volta di perdere punti preziosi per strada, a vantaggio delle dirette concorrenti al primo posto come il Palermo. Le rondinelle invece nel match giocato ieri contro il Cosenza in trasferta sono andati sotto due volte nel punteggio (prima per un gol di Bruccini e poi con l'ex rosanero Carlos Embalo, ndr) ma altrettante volte hanno risposto con Spalek ed un rigore del solito cannoniere del campionato Donnarumma (a quota 23 gol) che intende probabilmente scrivere un record per il campionato cadetto a 19 squadre. In pieno recupero ci ha pensato poi Bisoli a portare il punteggio sul definitivo 3-2 per i lombardi e lanciare i ragazzi di Corini a quota 50, a cinque punti di distanza dal Palermo che dovrà giocare domani a Venezia., complice anche i match ancora da disputare proprio del Palermo e del Benevento, è l'Hellas Verona di Fabio Grosso che con un 2-1 rifilato al Perugia di Alessandro Nesta aggancia momentaneamente in classifica proprio i rosanero a 45 punti. Bene anche il Lecce di Liverani che dopo il ko subito dal Palermo vince seppur di misura il derby pugliese col Foggia grazie ad un gol di La Mantia. Capitombolo invece del Pescara di Pillon in quel di Cittadella, che si conferma ammazza grandi, che trova un netta sconfitta per 4-1 e si vede scavalcato in un colpo solo dal Verona e agganciato dal Lecce. In attesa dunque del match di oggi fra Cremonese e Benevento, con i campani chiamati a cancellare la brutta prestazione contro il Livorno, il Palermo resta dunque ancora al secondo posto con l'obiettivo di accorciare nuovamente sul Brescia capolista.