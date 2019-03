è ripartito da quella porta sotto la curva nord da cui appena due settimane prima aveva subito nei minuti di recupero il più beffardo dei gol, frutto anche di un suo errore di valutazione, che valse il pareggio contro il Brescia. Alberto Brignoli però in pochissimo tempo ha saputo riportare serenità in sè e poi nel gruppo, dimostrandosi uno dei leader della squadra di quest'anno, e contro i salentini ha sfoderato una delle sue migliori prestazioni risultando decisivo in almeno un paio di interventi che hanno salvato il risultato sia nel primo che nella ripresa. L'estremo difensore classe '91, al di là di qualche piccola sbavatura ad inizio stagione, si conferma dunque giornata dopo giornata come uno dei migliori, se non il migliore portiere del campionato cadetto.in provincia di Bergamo, ed il Palermo la scintilla è scattata in estate quando il direttore dell'area tecnica Foschi con un blitz nella sede della Juventus, che deteneva il cartellino del calciatore mandato a farsi le ossa prima al Perugia e poi al Benevento, lo ha strappato alla concorrenza di diverse squadre di A e B portandosi il cartellino di Brignoli in rosanero. Per il 28enne in Sicilia c'era da allontanare la seppur difficile etichetta di 'portiere goleador' data la storica rete realizzata al Milan nella passata stagione con la maglia del Benevento, che fra l'altro valse il primo punto in serie A dai campani. E Brignoli parata dopo parata è riuscito a farsi conoscere dal pubblico rosanero per il suo talento e non per il suo passato.è anche l'obiettivo per cui ha deciso di accettare la sfida di Palermo: tornare in serie A con la maglia rosanero. Sin dalle prime gare stagionali il portiere ha infatti fissato l'asticella dei punti da conquistare in alto, con quello dei 70 che adesso è alla portata del gruppo allenato da Stellone. Brignoli farà di sicuro la sua parte, dimostrando come ha fatto fino ad ora grande professionalità e leadership in campo, così come i compagni che con la vittoria sul Lecce e le contemporanee sconfitte di Brescia e Benevento sono tornati in piena corsa per il primo posto occupato dai lombardi. Adesso ci sarà da confermarsi nelle prossime gare per fare in modo che il sogno diventi sempre più concreto.