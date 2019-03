George Puscas fino ad ora in maglia rosanero ha segnato forse meno di quanto ci si aspettava ad inizio stagione ma quando lo fa per il Palermo sono tre punti assicurati. La punta acquistata in estate a titolo definitivo dall'Inter e strappata alla concorrenza dell'Hellas Verona con quello realizzato al Lecce, e risultato decisivo nel 2-1 finale al 'Barbera', è salito infatti a quota sei reti stagionali (proprio al Lecce ha segnato il suo primo gol in rosanero nella gara d'andata vinta con lo stesso risultato, ndr) portandosi ad un solo gol di distanza dal cannoniere della formazione siciliana che è il capitano Iljia Nestorovski. Un pò poche considerando i nove gol realizzati la passata stagione con la maglia del Novara per il rumeno che dopo essere arrivato in prestito dal Benevento fece gola a tutte le squadre che si attrezzavano per un pronta risalita in serie A.che con il direttore dell'area tecnica Rino Foschi chelottò a lungo con l'Hellas Verona per strapparlo all'Inter. L'inizio però non è stato dei migliori per Puscas che, vista la contemporanea presenza in attacco di una figura importante come quella del compagno Nestorovski, ha dovuto lavorare molto per conoscere le zone del campo da battere per giocare insieme al macedone e, mentre con la sua nazionale segnava gol a raffica in Nations League, solo dopo sette giornata di campionato è arrivata la prima soddisfazione che è coincisa anche con i primi tre punti conquistati grazie ad un suo gol. Dopo Lecce sono arrivati infatti anche i gol con Cosenza, Pescara, Perugia e appunto ancora Lecce con un bottino totale di quindici punti totali realizzati grazie alle sue marcature.in attacco ad inizio febbraio, con Nestorovski e Moreo entrambi infortunati, ha trovato in Puscas una certezza anche dal punto di vista fisico e grazie alla sua doppietta al Perugia anche l'unica soddisfazione dello scorso mese in termini di risultato pieno che ha mantenuto i rosanero in linea di galleggiamento con le dirette avversarie che invece macinavano punti. Adesso che il reparto offensivo è tornato al completo il tecnico rosanero tiene però in grande considerazione l'apporto che il nazionale rumeno potrà dare da qui a fine stagione in quanto si augura che il proprio attaccante continui a segnare e a regalare vittoria alla sua squadra.