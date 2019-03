per i rosanero di Stellone che oltre a tornare al successo davanti al proprio pubblico, cosa che non accedeva dal 27 dicembre scorso dopo il 3-0 all'Ascoli, grazie al 2-1 contro il Lecce di Liverani hanno praticamente guadagnato tre punti su quelle che prima dell'inizio del turno erano le prime due in classifica. Lo scivolone del Brescia in casa contro il Cittadella aveva infatti motivato enormemente i siciliani in vista del match con i leccesi, dato che gli uomini di Stellone conoscevano già l'esito del match del 'Rigamonti', mentre la sorpresa più grande è arrivata del monday night di ieri in programma fra il Livorno dell'ex rosanero Alino Diamanti ed il Benevento che con una vittoria sui toscani avrebbe tolto nuovamente il secondo posto ai rosa e si sarebbe riportato in un colpo solo a meno uno dal Brescia capolista.della grande prestazione fornita dai granata guidati dall'ex fantasista rosanero capace di decidere con un eurogol dei suoi da distanza siderale ed un assist per il compagno Gonnelli. Ovvia la dedica da parte del numero 23 all'ex compagno di Nazionale Davide Astori con cui Diamanti condivise l'esperienza della Confederation Cup e la finale per il terzo posto contro l'Uruguay in cui andarono entrambi in gol. Una giornata particolare per Alino di cui beneficia il suo Livorno, sempre più fuori dalle sabbie mobili della zona retrocessione, ed anche il Palermo che grazie a questa sconfitta del Benevento può tornare a guardare con fiducia alla riconquista del primo posto con due punti di vantaggio sui giallorossi.così come lo era stata per i rosa quella col Crotone, che in un colpo solo perdono sia secondo che terzo posto lasciando strada anche ad un Pescara in netta ripresa e che si trova ad un solo punto dal Palermo. Gli abruzzesi, al contrario dei rosanero che adesso incontreranno Venezia, Carpi e Cosenza, prima dello scontro diretto in casa con il Palermo dovranno vedersela con Cittadella e Lecce, con il Cosenza fra le due, gare per nulla semplici da affrontare. Chi invece può riprendersi subito dallo scivolone di Livorno è proprio il Benevento che adesso prima dello scontro diretto col Palermo, sempre con i rosa impegnati in trasferta, dovrà affrontare Cremonese, Spezia, Ascoli, Carpi e Perugia.