Quando ho capito di poter fare questo lavoro? Quando sono andato via da casa. In quel momento mi sono trovato in un'altra città senza nessuno, ho visto che bisognava fare tanti sacrifici. In quel momento mi sono detto di dare qualcosa in più per il mio futuro".

Quella con Milito è stata una delle sensazioni più forti appena arrivato. Lui si era fatto male e ha giocato con la Primavera per iniziare a fare le prime partite. Io ero arrivato da poco, lui era in campo e sono entrato al suo posto. Già allenarmi con lui era una sensazione unica perché ero abituato a guardalo in TV, è tata una sensazione molto forte".

Lecce-Palermo è stata la prima partita in cui ho fatto gol col Palermo, non lo dimenticherò mai. E stata una vittoria all'ultimo contro una squadra forte. per me sarà nel mio cuore. Mancini lo conosco bene, mi ha fato esordire e mi ha insegnato tante cosa. Sa quello che vuole fare. Sta dando fiducia ai giovani con entusiasmo, punta su di loro. Non mi sorprende. E' giusto che sia così, non canta l'età ma la voglia".

Hagi e Mutu? Sono i più grandi giocatori che la Romania ha mai avuto. Sono due esempi da prendere per tutti i giocatori che partono dalla Romania. Sono due punti da superare, solo così si può cambiare la storia. Prima o poi saranno superati, quindi aspettiamo questo momento. C'è solo da imparare da quello che hanno fatto loro".

on so cosa potrei fare dopo il calcio. La laurea è arrivata perché mio padre mi ha spinto in questo senso. Non ho mai pensato a cosa fare dopo, ma lui mi ha detto che il calcio dura poco e che il futuro è importante, così mi sono impegnato per laureami e fare un master".

Infine, Puscas ha parlato dell'importanza di raggiungere la massima serie: "Conquistare la Serie A sarebbe un traguardo importante per tutti: la società, i tifosi e la città che ama tanto questi colori. Secondo me se andiamo in Serie A ci sarà tanto entusiasmo, se ci riusciamo non andremo lì solo per salvarci ma per fare molto di più".

. L'attaccante classe 1996 fin qui ha realizzato cinque reti in maglia rosanero, totalizzando 21 presenze in campionato. Intervistato dal sito ufficiale ha parlato delle suo rapporto con la città: "Palermo è una città bellissima con tanto calore. Quando arrivi in città capisci subito che ci sono tante cose: il mare, il cibo... quindi per me è bellissima. Il popolo palermitano mi ha subito accolto bene, appena sono sceso ho visto subito un affetto, che mi ha impressionato. Per questo vorrei dar tanto per la squadra così posso ripagare loro e la squadra".: "Marghita è la città del mio cuore, dove sono nato, cresciuto ed ho iniziato a giocare. Lì non vive come in Italia, ma sono cresciuto nelle migliori condizione per poter svolgere il lavoro che faccio adesso. L'amore per il calcio non viene dai miei genitori, sono stato io a insegnargli le cose. Ho iniziato giocando per strada con le bottiglie, prendendo il pallone e mettendolo in porta perché mi piaceva far sempre gol. Da li la passione mi ha spinto ad andare a giocare in una piccola squadra e poi fare il salto che non avrei mai immaginato di fare.: "Prima dell'esperienza all'Inter ho fatto dei provini. Quando ero nelle nazionali piccole in Romania. L'Arsenal mi seguiva, poi sono stato a Londra per fare un provino di una settimana. Feci molto bene, ero impressionato, mi piaceva tutto. Però ero troppo piccolo e non potevano portarmi lì senza la mia famiglia, i miei genitori non potevano venire perché lavoravano. Così mi hanno detto di aspettare che facessi 17 anni. Poi in inverno è arrivata l'Inter e mi ha preso senza provino. Ero molto contento, mi hanno chiamato e mi hanno detto di firmare subito.: "All'Inter mi sentivo bene, ma avevo voglia di essere protagonista in una squadra. Mi allenavo e giocavo con i giocatori forti ma non avevo la continuità che bisogna avere a questa età. Il Palermo ha insistito tanto, mi chiamavano per venire a giocare qui. Questo mi ha spinto a lasciare l'inter e venire qui per aiutare questa squadra a salire in Serie A.: "In Serie A si può andare essendo un gruppo compatto e lavorando duro. Non ci manca nulla, possiamo raggiungere questo obiettivo continuando così. Finché non si raggiunge la promozione dobbiamo essere sempre sul pezzo perché la Serie B è un campionato che fino all'ultimo può succedere di tutto.: "Da quando ero piccolo io e mia sorella facevamo le sfilate per casa. Mia mamma ci comprava dei vestiti, ma non delle marche importante. Indossavamo le tende per far vedere che eravamo alla moda. Mi è sempre piaciuto vestirmi un po', come dite voi, tamarro. Noi abbiamo uno stile diverso. Mi piace la moda ma non supera il calcio. Quando vado in vacanza o al mare faccio quello che non posso fare, bisogna fare anche queste cose per staccare un po'. N