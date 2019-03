per affrontare serenamente la settimana successiva e così per il Palermo, dopo il successo importante contro il Lecce conseguito davanti al proprio pubblico, in un colpo solo è stato accantonato un mese di febbraio avaro sotto il punto di vista dei risultati (un solo successo contro il Perugia, due pareggi con Foggia e Brescia e la sconfitta col Crotone, ndr) e si è aperto quello di marzo che si preannuncia pieno di novità per il club di viale del Fante in campo ma sopratutto fuori con la vicenda della cessione societaria che terrà banco nei prossimi giorni. I rosanero nel frattempo, rassicurati dal presidente Rino Foschi in merito al pagamento dei prossimi stipendi, proseguono la loro marcia verso la vetta della classifica e, in attesa del match di oggi del Benevento, si godono il ritrovato secondo posto ad appena due lunghezze dal Brescia capolista.si sia accorciato così sensibilmente è un fattore positivo per i rosanero che adesso, sfruttando i prossimi tre turni contro Venezia, Carpi e Cosenza, hanno fra le mani la possibilità di dare uno strappo decisivo in vista del rush finale. Ci sarà però da non sottovalutare le prossime avversarie, così come successo con il Crotone, per evitare al contrario di essere nuovamente risucchiati dalle dirette concorrenti con Pescara, Lecce e Hellas Verona pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso. Gli uomini di Stellone, attesi da due trasferte a Venezia e Cosenza e dal match casalingo col Carpi, dovranno dunque mettere in campo la stessa mentalità vista contro il Lecce per fare quanti più punti possibili.giocherà un'altra importante gara nei prossimi giorni riguardante la cessione al nuovo gruppo interessato all'acquisto delle quote. Il presidente Foschi alla vigilia della gara col Lecce ha ammesso che il gruppo alle spalle dei Mirri, dopo aver analizzato tutti i documenti riguardanti lo stato di salute del Palermo, sta lavorando per portare a compimento la cessione anche se l'ex direttore dell'area tecnica ci ha tenuto a mantenere un profilo cauto data la delicatezza dell'operazione. Permane in ogni caso l'ottimismo che entro la data della prossima scadenza per il pagamento degli stipendi della squadra, previsto per il 15 marzo, potrebbero esserci sostanziali se non concrete novità sul futuro del club rosanero.