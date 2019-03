Il big match contro il Lecce è stato sbloccato dal giocatore macedone con una bella conclusione dal limite dell'area, il 2-1 finale soddisfa proprio il numero 10 rosanero, che parla così ai microfoni di Dazn: "La vittoria era l’unico risultato possibile, soprattutto dopo la partita contro il Crotone. Adesso dobbiamo concentrarci per la prossima gara, ci aspetta il Venezia. Abbiamo giocato davvero bene oggi, il Lecce punta come noi ad essere promosso in Serie A". E sulle parole di Stellone in conferenza stampa, Trajkovski si dice ammirato e responsabilizzato: "Sono contento per le parole di stima dell’allenatore, io in campo metterò tutto me stesso, partita dopo partita. Noi calciatori dobbiamo unicamente pensare al campo, tutto il resto non ci interessa".